Im September 2016 hatte diese Nachricht für Schlagzeilen gesorgt: Nach rund elf gemeinsamen Jahren reichten Angelina Jolie (44) und Brad Pitt (55) die Scheidung ein. Was folgte war ein erbitterter Rosenkrieg

um das Sorgerecht für ihre gemeinsamen sechs Kinder. In der Öffentlichkeit hielt sich die Hollywood-Schönheit bedeckt, wenn es um die Schlammschlacht mit ihrem Noch-Ehemann geht. Jetzt machte sie allerdings eine Ausnahme: Angelina offenbarte, sich wegen des ganzen Trubels nicht sicher gefühlt zu haben.

Im Interview mit E! News erinnerte sich die Schauspielerin an die aufwühlenden vergangenen Jahre: Der große Medienrummel um ihre Trennung schien der 44-Jährigen zu viel gewesen zu sein. “Es hat Zeiten in meinem Leben gegeben – und das habe ich vielleicht gut vor der Öffentlichkeit versteckt –, in denen ich mich nicht frei gefühlt habe, ich habe mich nicht sicher gefühlt”, erklärte Angelina, und fügte hinzu, dass sie sich auch nicht “frei von Schaden” gefühlt habe. “Ich habe mich klein gefühlt. Ich habe mich in die Enge getrieben gefühlt”, erzählte sie offen.

Diese Zeiten scheinen mittlerweile aber hinter der Oscar-Preisträgerin zu liegen. Es habe sie viel Zeit und Energie gekostet, all diese negativen Dinge zu bewältigen – aber dieser Kampf hat sich offenbar gelohnt. Heute fühle sie sich freier und sicherer als in den vergangenen vier Jahren, betonte Angelina.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Angelina Jolie in Bagladesch

Getty Images Angelina Jolie in L.A.

