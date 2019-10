Die Gerüchteküche um das Liebesleben von Adele (31) brodelt gewaltig! Erst vor Kurzem wurde gemunkelt, dass die Sängerin nach der Trennung von Ehemann Simon Konecki wieder auf Wolke sieben schweben soll. Angeblich datet sie seit wenigen Wochen den Ex von Supermodel Naomi Campbell (49) – und tatsächlich scheint sich zwischen der Musikerin und Skepta (37) etwas Ernstes zu entwickeln: Adele soll den Rapper bereits ihren engsten Freunden vorgestellt haben.

Wie The Sun von einem Insider erfuhr, habe Adele ein Treffen mit Entertainerin Laura Dockrill und Comedian James Corden (41) arrangiert, bei dem auch ihr neuer Lover dabei gewesen sein soll. Bis jetzt ging man eigentlich davon aus, dass die zwei nur eine lockere Affäre haben – doch offenbar bahnt sich da womöglich mehr an. "Die Tatsache, dass Skepta Laura und James getroffen hat, scheint ein positives Zeichen zu sein. Jeder will das Beste für die beiden", wird die Quelle weiter zitiert.

Adele und Skepta sollen sich schon länger kennen und vor ihrer Romanze gute Freunde gewesen sein. Berichten zufolge seien sie während ihrer jeweiligen Trennungen füreinander da gewesen. "Sie haben ein enges Verhältnis und sie haben definitiv eine besondere Verbindung", erklärte kürzlich ein weiterer Informant.

Getty Images Adele und James Corden

Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige

Getty Images Skepta, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de