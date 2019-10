Diese Bleibe kann sich definitiv sehen lassen! Hinter Anne Wünsche (28) liegen turbulente Monate: Nach der Trennung von ihrem Langzeitfreund Henning Merten fasste die YouTuberin einen Entschluss – sie will mit ihren Kids nicht länger in dem Haus wohnen bleiben, in dem sie einst mit ihrem Ex gelebt hatte. Schnell wurde die Zweifach-Mama fündig und zog vor Kurzem mit Sack und Pack nach Berlin. Und das neue Domizil mitten in der Hauptstadt kann sich sehen lassen – Dachterrasse und begehbarer Kleiderschrank für das Töchterchen inklusive!

Annes Fans verlangten kurz nach dem Umzug natürlich prompt eine ausführliche Roomtour – und diesen Wunsch erfüllte die Neu-Berlinerin der Community. Auf YouTube gewährte sie nun den Usern einen ersten Blick in ihre neuen vier Wände. Und der Anblick ließ wahrscheinlich zahlreiche Abonnenten fast vor Neid erblassen. Anne und ihre zwei Töchter haben nicht nur unheimlich viel Platz: Sie kommen außerdem in den Genuss einer riesigen Dachterrasse mit Ausblick auf den Fernsehturm und die sechsjährige Miley darf sich sogar neben einem eigenen Zimmer über ihren ersten begehbaren Kleiderschrank freuen.

Für Anne beginnt mit diesem Neuanfang ein ganz neuer Lebensabschnitt. Um alle Altlasten loszuwerden, verkaufte sie kürzlich sogar den Großteil ihrer Möbel. "Ich weiß nicht, ob ihr es verstehen könnt, aber das Sofa zum Beispiel, das habe ich schon ewig und ich kann mich noch erinnern, wie wir es damals gemeinsam geholt haben. Genauso ist es bei vielen anderen Möbeln – wir haben uns da etwas gemeinsam aufgebaut", erklärte die 28-Jährige ihren Entschluss.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de