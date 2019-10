Na, das sind doch mal tolle Neuigkeiten für Fans der spanischen Teenager-Dramaserie "Élite"! Erst im September startete die Streaming-Plattform Netflix mit der Ausstrahlung der langersehnten zweiten Staffel. Wer die aktuellen Folgen bereits geschaut hat, weiß, dass die Geschichte rund um Lucrecia (gespielt von Danna Paola, 24), Christian (Miguel Herrán, 23) und Nano (Jaime Lorente, 27) noch lange nicht zu Ende ist. Tatsächlich wird es eine dritte Season geben – und das womöglich schon eher als gedacht?

Dass es weitere Episoden des Netflix-Hits geben wird, wurde bereits kürzlich bestätigt – neu ist allerdings, dass die Szenen seit einigen Tagen komplett im Kasten sind! Unter anderem plauderten einige Schauspieler auf ihren Instagram-Accounts aus, dass die Dreharbeiten mittlerweile beendet sind – und auch Netflix machte diese News auf seiner Twitter-Seite offiziell. Während der Inhalt der neuen Folgen natürlich noch topsecret ist, verriet Carla-Darstellerin Ester Expósito (19) immerhin schon mal ein spannendes Detail: Zwei ganz neue Charaktere werden zum Hauptcast hinzustoßen.

Die dritte Staffel ist also schon abgedreht – bedeutet das etwa, dass der Starttermin gar nicht mehr in allzu weiter Ferne liegt? Nicht ganz... Zwar hat Netflix bislang noch kein offizielles Datum genannt, allerdings wird gemunkelt, dass "Élite" dennoch erst im kommenden Jahr mit acht brandneuen Episoden an den Start gehen wird.

Getty Images Der Hauptcast der zweiten "Élite"-Staffel

Netflix / Manuel Fernandez-Valdes Ester Expósito und Álvaro Rico in der Netflix-Serie "Élite"

Manuel Fernandez-Valdes / Netflix Der "Élite"-Cast der ersten Staffel

