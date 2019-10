Heiß, heißer, Beyoncé (38)! Das Warten hat endlich ein Ende: Die Künstlerin und ihr Gatte Jay-Z (49) sorgen für neue Musik. Nach Titeln wie "Bonnie & Clyde" und "Drunk in Love" soll sich das erfolgreichste und milliardenschwere Paar der Musikbranche erneut für ein bevorstehendes Duett zusammengeschlossen haben. Ein Insider berichtete nun, worauf sich die Fans im kommenden Musikvideo gefasst machen können.

Schon bald soll es von Queen B und ihrem Mann neuen Nachschub geben. Die Sängerin drehte neulich ein Musikvideo, in dem auch der 49-Jährige zu sehen sein wird: "Es ist eine ihrer extravagantesten und teuersten Aufnahmen", sagte ein Insider gegenüber der Kolumne The Sun's Bizarre. Die Szenen seien größtenteils in Los Angeles gedreht worden. Neben einer aufwendigen Choreographie mit Tänzern soll auch ein äußerst heißer und romantischer Abschnitt im Video folgen.

Für das Musik-Couple läuft es aktuell extrem gut. Bei ihrer letzten Tour nahmen Beyoncé und Jay-Z stolze 254 Millionen Dollar ein. Für die kommenden Titel holte sich Bey erfahrene Leute aus dem Musik-Business ins Boot: "Sie arbeitet mit einigen neuen Kreativen zusammen und ist bereit für Veränderungen", so der Insider.

Splash News Beyoncé und Jay-Z im April 2018

Getty Images Jay-Z und Beyoncé im Juli 2019

Kevork Djansezian/Getty Images Beyoné und Jay-Z bei den Grammy Awards 2014

