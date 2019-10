James Van der Beek (42) und seine Frau Kimberly haben wieder allen Grund zum Strahlen! Das Paar, das seit 2010 verheiratet ist, musste während seiner Beziehung schon einige Schicksalsschläge verkraften. Mit einem emotionalen Statement hatte der Dawson's Creek-Star im vergangenen Jahr erklärt, bereits drei ungeborene Babys verloren zu haben. Trotzdem gaben die zwei den Traum von einer Großfamilie nicht auf – und werden nun tatsächlich zum sechsten Mal Eltern.

Diese tollen Neuigkeiten verkündete James, der momentan bei Dancing with the Stars in den USA über das Parkett fegt, erstmals vor einem Millionenpublikum live im TV. Kurz danach kamen allerdings auch seine Instagram-Fans auf ihre Kosten. Zu einem Familienfoto samt Frau und Kids verfasste der Schauspieler einen langen Text. "Wir freuen uns unendlich, dass sich das kleine Bündel Glück uns als Familie ausgesucht hat", begann er seinen Post und erklärte, warum sich er und Kimberly dazu entschlossen haben, ein Kamerateam mit zum ersten Ultraschalltermin zu nehmen.

"Ich hätte nie gedacht, dass wir so etwas einmal tun würden, aber meine Frau und ich waren bei drei von diesen ersten Terminen und wurden jedes Mal schwer enttäuscht, weil entweder kein Herzschlag festgestellt wurde oder es kein Baby gab", ergänzte der 42-Jährige seine emotionalen Zeilen. Der werdende Sechsfach-Papa und seine Partnerin wollen offen mit dem Thema Fehlgeburt umgehen und anderen Betroffenen mit ihrer Geschichte Mut machen.

