Christina Aguilera (38) liebt eindrucksvolle Auftritte und ist immer für eine Style-Überraschung gut! Seit Ende der 90er Jahre verzückt die einst so brave Genie In A Bottle-Sängerin ihre Fans nicht nur mit ihrer Wahnsinns-Stimme, sondern auch mit ihrer prächtigen Mähne. Ob mit langen Locken zu "Lady Marmelade"-Zeiten oder schwarzen Strähnen in ihrer "Dirty"-Phase – die Musikerin zieht gerne alle Blicke auf sich. Zuletzt tauschte sie ihre platinblonde Marilyn-Monroe-Mähne gegen kupferrote Wellen à la Rita Hayworth aus. Mittlerweile wieder erblondet wagte sich Christina nun an die Schere: Sie trägt jetzt einen kurzen Pony!

Am Sonntagabend schwebten in Los Angeles zahlreiche Stars und Sternchen zur Weltpremiere des neuen MGM-Streifens "The Addams Family" über den lilafarbenen Teppich. Auch die 38-Jährige ließ sich dieses Mega-Event nicht entgehen. Was ihren Fans und Fotografen direkt ins Auge stach, war allerdings nicht etwa ihr bodenlanges schwarzes Kleid mit dem äußerst gewagten Ausschnitt, sondern: Ihre Haare in leuchtendem Platinblond, glatt mit einem akkurat geschnittenen, strengen Pony – dem sogenannten Mircro Fringe.

Ihre neue Friese führte Christina aber keinesfalls alleine zum ersten Mal aus. Mit im Schlepptau: Ihr Verlobter Matthew Rutler (34) und die gemeinsamen Kinder Summer (5) und Max (11). Während Matthew einen schwarz-gestreiften Anzug mit stilvoller Fliege trug, strahlten die Kleinen in schickem Schwarz.

MEGA Christina Aguilera auf der Weltpremiere von "The Addams Family", Oktober 2019

MEGA Christina Aguilera, Matthew Rutler, Summer und Max im Oktober 2019

Getty Images Christina Aguilera beim iHeartRadio Music Festival 2019

