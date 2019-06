Heute gibt es für Christina Aguilera (38) ein musikalisches Jubiläum zu feiern! Vor knapp zwei Jahrzehnten begann für die Blondine der internationale Durchbruch, nachdem sie erste Bühnenerfahrung schon beim Mickey Mouse Club sammeln konnte. Der erste Hit der heute 38-Jährigen war zweifelsohne "Genie In A Bottle", der es in vielen Ländern bis auf Platz eins der Single-Charts schaffte. Die Interpretin erinnerte sich heute ganz wehmütig daran zurück, denn nun wird der Song schon 20 Jahre alt!

"Heute wird mein Song 'Genie In A Bottle' genau 20 Jahre alt... und das lässt mich alle Arten von Emotionen durchleben!", gestand Christina ihren sechs Millionen Abonnenten auf Instagram. Zusätzlich erzählte sie, wie es war, als ihr Song plötzlich durch die Decke ging: "Ich war gerade erst 18, als ich aus Japan nach Hause gekommen bin und gesehen habe, dass das Lied es auf Platz eins der Billboard Charts geschafft hatte." Als "Genie In A Bottle" am 22. Juni 1999 veröffentlicht wurde, verkaufte sich das Stück innerhalb eines Monats in den USA knapp 100.000 Mal. Erst dann wurde das berühmte Musikvideo gedreht, in dem Christina sich unter anderem verführerisch im Sand rekelt.

Auch heute noch ruht sich die Zweifach-Mama nicht auf ihrem Mega-Erfolg von damals aus, im Gegenteil: Einige Male hat die US-Amerikanerin bereits ihr Image umgekrempelt und startete vor Kurzem ein neues Kapitel in ihrer Karriere. Seit dem 31. Mai und noch bis Anfang Oktober ist sie regelmäßig in Las Vegas zu sehen. "The Xperience" heißt ihre Show in der sogenannten Stadt der Sünde.

Getty Images Christina Aguilera bei einem Auftritt in New York

Wiese / face to face / ActionPress Christina Aguilera bei einem Auftritt 2001

Getty Images Christina Aguilera im September 2018

