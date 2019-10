Fashion-Knaller bei Julia Roberts (51)! Die hübsche Hollywood-Schauspielerin ist bekannt für ihre schicken und auffälligen Outfits auf den roten Teppichen der Welt. Immer wieder zieht die 51-Jährige deshalb alle Blicke auf sich. Doch bei ihrem jüngsten Auftritt bei einem Polo-Turnier sorgte sie jetzt für eine Überraschung der ganz besonderen Art: Ihr Look erinnerte an die Filmrolle, die sie einst so weltberühmt machte.

Wie Daily Mail berichtet, zeigte sich Julia bei dem alljährlich stattfindenden Veuve Clicquot Polo Classic in Los Angeles in einem schwarz-weißen Polkadot-Jumpsuit des US-amerikanischen Modeschöpfers Michael Kors. Ein ähnliches Outfit trug sie auch 1990 als Vivian Ward im Liebesfilm-Klassiker Pretty Woman. Es gab nur einen klitzekleinen Unterschied: Julia ersetze Hut und Handschuhe durch eine große braune Sonnenbrille. Die Haare stylte sie offen und gewellt. Dazu kombinierte sie einen weißen Taillengürtel und weiße, elegante Schnürschuhe. Ein Ring und funkelnder Ohrschmuck machten den modernen "Pretty Woman"-Look schließlich perfekt.

Auch noch 29 Jahre nach ihrer Rolle in der Kult-Romcom steht für ihre Fans fest: Julia ist und bleibt die einzig wahre "Pretty Woman"! Welcher Look gefällt euch besser? Stimmt ab!

United Archives GmbH / ActionPress Richard Gere und Julia Roberts in "Pretty Woman"

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

Getty Images Julia Roberts in Hollywood, Juni 2019

