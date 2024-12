"Notting Hill"-Fortsetzung scheiterte an Julia Roberts

Der Drehbuchautor Richard Curtis (68) hat kürzlich enthüllt, dass Julia Roberts (57) eine Fortsetzung des Kultfilms "Notting Hill" abgelehnt hat. In einem Interview mit IndieWire erklärte Richard, dass er eine Idee für einen zweiten Teil gehabt habe, bei dem die Liebesgeschichte zwischen der Hollywood-Schauspielerin Anna Scott und dem Londoner Buchhändler William Thacker ein trauriges Ende genommen hätte. Julia habe das jedoch für "eine sehr schlechte Idee" gehalten und sich gegen das Rollenangebot entschieden.

Richard – der auch hinter Erfolgen wie "Tatsächlich... Liebe", "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" und "Bridget Jones" steht – erzählte, dass er die Fortsetzung von "Notting Hill" im Rahmen des wohltätigen Red Nose Days als Kurzfilm habe realisieren wollen. Julia habe ihm aber in einem diesbezüglichen Gespräch offenbart, dass sie bereits während der ersten Dreharbeiten zu "Notting Hill" mit ihrer Rolle zu kämpfen gehabt habe.

Richard verriet, dass Julia sich nicht mit dem glamourösen Stil ihrer Figur habe identifizieren können. In der ikonischen Szene, in der ihre Figur "Ich bin nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht" sagt, habe Julia deshalb ihre eigenen Kleidungsstücke getragen. Trotz dieser Herausforderungen wurde die Schauspielerin zusammen mit Kollege Hugh Grant (64) für ihre Leistung in der romantischen Komödie für einen Golden Globe nominiert.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Julia Roberts als Anna in "Notting Hill"

Anzeige Anzeige

GABRIEL BOUYS / Getty Images Richard Curtis und Hugh Grant 2003 bei der Präsentation von "Tatsächlich Liebe"

Anzeige Anzeige