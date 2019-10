Jennifer Lopez (50) bezaubert mal wieder alle Fans! Schließlich weiß die US-Sängerin, wie sie mit ihren Outfits die Kameras auf sich zieht. Bei der Met Gala im Mai trumpfte sie mit einem heißen Style in Silber auf: Ihr bodenlanges Kleid gab den Blick frei auf ein Hammer-Dekolleté und die passende Perücke war wie das gesamte Dress mit Diamanten besetzt. Ganz viel Glitzer hat sie nun erneut bei einem öffentlichen Auftritt in New York eingesetzt – dieses Mal in Gold!

Im Madison Square Garden überraschte die Schauspielerin vor wenigen Tagen das Publikum, als sie zu ihrem Co-Star Maluma (25) während seines Konzerts auf die Bühne hopste. Das Duett wurde zur Nebensache: Wie InStyle berichtet, präsentierte sich J.Lo mit aufwendigem Halsschmuck und passendem Haar-Accessoires in einem One-Shoulder-Kleid von Versace. Dank etlicher Swarovski-Kristalle funkelte die Robe passend neben Malumas goldenem Jackett.

Mit ihrem spektakulären Anblick sicherte sich die Verlobte von Alex Rodriguez (44) einen Platz in den Schlagzeilen. An der Seite ihres Partners strahlte Jenny auch Ende September in einem schneeweißen Zweiteiler mit tiefem Ausschnitt. Mit ihrer Garderobe beweist sie ständig aufs Neue: 50 ist nur eine Zahl!

Getty Images Maluma und Jennifer Lopez 2019 in New York

Getty Images Jennifer Lopez auf der Met Gala 2019

RCF / MEGA Jennifer Lopez und Alex Rodriguez in New York, September 2019

