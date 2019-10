Gestern Abend war es so weit: Die vorerst letzte GZSZ-Folge mit Chryssanthi Kavazi (30) flimmerte über die TV-Bildschirme! Die Schauspielerin hatte bereits vor einigen Wochen ihren letzten Drehtag, doch nun hieß es allerdings auch für ihre Rolle Laura Weber Abschied nehmen. Damit ist Chryssa nun offiziell in der Babypause – mit einem emotionalen Post verabschiedet sie sich nun auch von den Zuschauern und Kollegen.

"Das war‘s mit der vorerst letzten Folge von mir aus dem Kolle-Kiez", beginnt die Schwangere ihren Beitrag auf ihrem Instagram-Account. Dazu teilt sie einen etwas älteren Schnappschuss vom Set, auf dem von einem Babybauch noch jede Spur fehlt. Kaum ist die 30-Jährige im Mutterschutz, freut sie sich jetzt schon extrem, in einigen Monaten wieder zu drehen: "Ich kann es kaum erwarten, als Laura wieder vor der Kamera zu stehen. Dickes Danke auch noch mal an meine Kolleginnen und Kollegen, die die letzten Wochen mit mir 'ausgehalten' und mir meine Drehtage so schön wie möglich gestaltet haben!"

Apropos Kollegen – auch Chryssanthis gute Freundin Valentina Pahde (25) wird ganz sentimental bei dem Gedanken, dass für die werdende Mama die letzte Klappe gefallen ist. In ihrer Instagram-Story teilt sie zahlreiche Bilder der gemeinsamen Zeit. "Ich freu mich, wenn du aus deiner Babypause zurück bist und wir zu dritt sind in unserer Garderobe", schreibt sie zu einem Foto.

Facebook / Chryssanthi Kavazi Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi im August 2019

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi und Valentina Pahde

