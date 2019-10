Anna Hofbauer (31) steht die Vorfreude auf ihr Baby förmlich ins Gesicht geschrieben! Die ehemalige Bachelorette und der Soap-Star Marc Barthel (30) erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Seit einiger Zeit dokumentiert die Blondine deshalb nun ihren Babybauch voller Stolz in den sozialen Netzwerken. Der TV-Star scheint ihre Schwangerschaft sichtlich zu genießen – und das gleich an mehreren Orten der Welt: Anna setzte ihre runde Kugel nun sogar in Venedig in Szene!

Auf Instagram präsentierte sich die 31-Jährige freudestrahlend und in Latzhose auf einer Brücke in der italienischen Stadt. Ihr Jeansoutfit kombinierte sie modebewusst mit einem rosafarbenen Mantel und einem weißen Shirt. Zu dem Bild postete Anna den Hashtag "Liebe im Bauch" und verriet, dass sie nun in der 31. Schwangerschaftswoche sei. Ihre Fans scheinen von ihrem breiten Grinsen auf der Aufnahme ganz begeistert zu sein. "Du bist so herrlich am Strahlen!", schrieb ein User.

Welche Kleidung sie auf die Reise mitnimmt, hat Anna sich vermutlich ganz genau überlegt. Erst kürzlich verriet die Schauspielerin, dass sie auch als werdende Mutter wert darauf legt, gut gekleidet zu sein. Sie würde sich deshalb über eine schickere Garderobe für Schwangere freuen: "Ja, was ich mir wünschen würde, wäre einfach, dass die Klamotten trotzdem modern bleiben"

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer und Marc Barthel in Paris, 2019

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer, Ex-Bachelorette

ActionPress/Christopher Tamcke/Future Image Anna Hofbauer im April 2019

