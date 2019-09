Wer tritt in die Fußstapfen von Sarah Lombardi (26) und Co.? Zu Beginn des laufenden Jahres konnte die Sängerin bei Dancing on Ice einen Sieg einfahren – nach mehreren Jahren Pause war das Format im Winter wieder an den Start gegangen. Bis zuletzt hatten sich Sarah und Schauspieler Timur Bartels (23) ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Nachdem der Club der roten Bänder-Star aus familiären Gründen hatte aussteigen müssen, hatte die Mutter eines Sohnes schließlich gesiegt. Jetzt steht eine neue Staffel in den Startlöchern – und sie sollen die Kandidaten sein!

Schon im Oktober soll die dritte Auflage der Eiskunstlaufshow auf Sat.1 starten. Bild will schon jetzt erfahren haben, welche Promis sich dafür in die Kufen schmeißen. So soll neben der Promi Big Brother-Siegerin aus dem Jahr 2015, Jenny Elvers (47), auch der Sieger des darauffolgenden Jahres, Jens Hilbert (41), dabei sein. Angeblich ebenfalls mit am Start: der Dschungelkönig von 2011, Peer Kusmagk (44).

Auch Ex-Bachelorette Nadine Klein (33) und DSDS-, "Promi Big Brother"- und Dschungel-Ikone Joey Heindle (26) sollen im Herbst vor der Kamera auf dem Eis ihr Glück versuchen. Würdet ihr euch über diese Kandidaten-Riege freuen? Stimmt ab!

Getty Images Jenny Elvers bei der Mercedes-Benz Fashion Week im Juli 2019

Anzeige

ActionPress Janni und Peer Kusmagk bei der Premiere des Michael Jackson Musicals BEAT IT!

Anzeige

Instagram / joeyheindle Joey Heindle, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de