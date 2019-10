Bald geht es wieder aufs Eis! Im Januar endete die erste Staffel von Dancing on Ice – zum Schluss konnte sich Sängerin Sarah Lombardi (26) als Siegerin durchsetzen. Wer wird in ihre Fußstapfen treten? Erste Gerüchte über mögliche Kandidaten und den Start der neuen Ausgabe sind bereits seit Wochen im Umlauf. Zu dem Cast hat sich Sat.1 noch nicht geäußert, aber dafür wurde nun ein anderes Detail bestätigt: Es steht fest, wann die zweite Staffel von "Dancing on Ice" starten wird!

Laut Presseportal müssen die Zuschauer nicht mehr lange warten: Ab dem 15. November werden sich die Promis wieder Woche für Woche auf die Eislaufbahn begeben. Eien zusätzliche Folge soll einmalig am 17. November laufen. Und die neue Staffel wartet mit einigen Änderungen auf: Statt acht werden nun zehn Kandidaten antreten. Außerdem wird das Format nicht wie bisher sonntags laufen, sondern freitags. Dafür wird es keine Veränderungen bezüglich der Moderatoren geben: Das werden wieder Marlene Lufen (48) und Daniel Boschmann (38) sein.

"Schlittschuhlaufen gehörte für mich schon immer zur Vorweihnachtszeit wie Lebkuchen und Glühweintrinken. Dass wir nun schon im November loslegen mit der zweiten Staffel 'Dancing on Ice' freut mich unfassbar doll", wird Marlene von dem Portal zitiert. Jetzt passe alles zusammen und mit den zehn neuen Promis werde es grandios werden, versprach sie außerdem.

