Daniela Katzenberger (33) wird am Rhein zur lässigen Raubkatze! Derzeit befindet sich die Kult-Blondine nicht bei ihrem Ehemann Lucas Cordalis (52) und ihrer gemeinsamen Tochter Sophia (4) in ihrer Wahlheimat Mallorca, sondern ist in Deutschland unterwegs. In Köln hat sie zwar geschäftliche Termine, findet aber auch Zeit für einen kurzen Sightseeing-Trip – dabei darf natürlich die für sie typische Portion Humor nicht fehlen: Vor dem Dom posiert Dani in einem Leoparden-Jogginganzug!

"Köln! Und ja, der Leo-Jogger muss sein!", stellt die 33-Jährige unter dem Schnappschuss auf Instagram amüsiert klar. Darauf nimmt sie eine sportliche Pose ein und berührt mit dem Finger scheinbar die Spitze eines der beiden Domtürme. Das ultra-bequem aussehende Outfit kommt bei ihren Fans blendend an: "Der ist ja geil, würde ich genauso tragen!", schwärmt beispielsweise ein Follower in den Kommentaren.

Bei dem Pic des ausgefallenen Kleidungsstücks handelt es sich nicht um den einzigen tierischen Post von Daniela: In der vergangenen Woche schaffte sich das Paar einen Chihuahua-Welpen an – ganz zur Freude von Sophia, die anscheinend in dem Fellknirps schon einen Spielkameraden gefunden hat.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger in Köln im Oktober 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrem Hündchen

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis im Oktober 2019

