Nachdem es lange spekuliert wurde, ist es jetzt traurige Gewissheit: Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26) sind offiziell getrennt! Im Promi Big Brother-Camp hatten sich die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und der Love Island-Hottie kennen und lieben gelernt, bevor die Dinge ihren Lauf nahmen und zur Trennung des Paares führten. Der Grund: Janine sei mit ganzem Herzen dabei gewesen, Tobi hingegen nicht. Die Promiflash-Leser wundert das nicht!

Von insgesamt 6.443 Teilnehmern an der Promiflash-Umfrage gaben 81,8 Prozent (5.272 Stimmen) an, dass das Liebes-Aus der beiden nur eine Frage der Zeit war. Und das, obwohl sich die beiden Reality-TV-Stars vor Kurzem noch gemeinsam in Dubai die Sonne auf den Bauch haben scheinen lassen. Schlappe 18,2 Prozent (1.171 Stimmen) hatten dagegen gehofft, dass das Pärchen noch etwas länger zusammen bleiben würde.

Zu Gast beim Sat.1-Frühstücksfernsehen ließ die 32-Jährige den Moment während des Trips Revue passieren, der ihr die Augen geöffnet habe. "Im Urlaub lagen wir im Pool – dann bekam ich den Spruch: 'Ich warte ja noch auf die Frau, bei der es Boom macht. Bei der es sich für ihn lohnt, zu investieren!' Und ich dachte: 'Was? Ich zahl dir hier deinen Urlaub und du sagst sowas'", erinnerte sie sich sichtlich verletzt.

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink beim "Promi Big Brother"-Finale

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Reality-TV-Star

Instagram / janinepinkofficial Tobias Wegener und Janine Pink

