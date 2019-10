Neuer Beef bei Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26)? Nach einigen Hinweisen auf eine Krise bekräftigte die TV-Darstellerin vor einigen Tagen: Sie ist nicht mehr mit ihrem einstigen Promi Big Brother-Mitbewohner zusammen. Während er sich bis auf ein diplomatisches Statement bislang zurückhielt, nahm Janine kein Blatt vor den Mund und packte über alle Probleme aus. Wurde Tobi nach den Schlagzeilen nun wegen seiner Ex von einer Veranstaltung ausgeladen?

Das Kiss-Cup-Fußballturnier am Mittwochabend war Janines erster Termin seit der Trennung. Eigentlich stand auch ihr Verflossener auf der Gästeliste – gegenüber Promiflash erklärte die 32-Jährige, dass sie daran dank eines Gesprächs mit dem Veranstalter KissFM nicht ganz unschuldig sein dürfte. "Ich habe gesagt: Ihr müsst ihn nicht ausladen wegen mir. Der kann gerne kommen, aber dann müsst ihr wissen, ich komme nicht, weil ich kann es einfach noch nicht. Und dann haben die gesagt: 'Na ganz klar, wir laden den aus'", erzählte Janine. Dass er letztlich nicht in Berlin aufgetaucht sei, habe die Ex-Köln 50667-Darstellerin aber dann doch erleichtert.

Generell wolle sie Tobi gerade nicht begegnen – das Trennungs-Drama sei noch zu frisch. Mit anderen Show-Stars um die Wette zu kicken, lenke sie allerdings gut ab, betonte die Brünette. "Mir geht's langsam zum Glück wieder besser. Wie sagt man immer so schön: Krone richten und weiter geht's", gab sich die gebürtige Sächsin optimistisch.

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Reality-TV-Star

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener und Janine Pink, 2019

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, TV-Gesicht

