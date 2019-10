Jetzt meldet sich endlich auch Tobias Wegener (26) zu Wort! In den vergangenen Stunden sorgte der Love Island-Star mit seiner Trennung von Promi Big Brother-Kollegin Janine Pink (32) für mächtig Schlagzeilen. Geknickt bestätigte die ehemalige Köln 50667-Darstellerin, was bereits tagelang spekuliert worden war: Die Liebe der beiden ist endgültig zerbrochen! Tobi selbst schwieg zu der ganzen Angelegenheit – bis jetzt! Mit einem Statement im Netz äußerte sich der Fitness-Fan nun endlich!

"Janine und ich haben uns an einem sehr ungewöhnlichen Ort kennengelernt. Aber auch nach 'Promi Big Brother' war unsere Verbindung noch so eng, dass wir uns auch im normalen Leben eine Chance geben wollten. Heute müssen wir uns leider beide eingestehen, dass es für die ganz große Liebe nicht gereicht hat", lauteten seine Zeilen, die er in seiner Instagram-Story postete. Am vergangenen Mittwoch habe er mit der brünetten Beauty ein Gespräch geführt, dass ihm die Augen geöffnet habe. "Mir ist in den Tagen danach klar geworden, dass es für jeden von uns besser ist, getrennt durch das weitere Leben zu gehen. Janine wird für mich ein besonderer Mensch bleiben", schrieb der 26-Jährige weiter.

Auf der Foto- und Videoplattform Instagram habe sich der Rheinländer in den vergangenen Tagen bewusst zurückgehalten. Auch zukünftig wolle er sich nicht mehr zum Liebes-Aus äußern. "Mir war es aber wichtig, die Menschen, die vom ersten Moment unserer Beziehung dabei waren, auch in diesem traurigen Moment zu informieren", erklärte Tobi jetzt. Was haltet ihr von seinem Statement? Stimmt in unserer Umfrage ab.

© SAT.1/Willi Weber Tobias Wegener und Janine Pink im Promi BB-Finale

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im Februar 2019

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, TV-Gesicht

