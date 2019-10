Ist sie es wirklich? Die Öffentlichkeit kennt Gina-Lisa Lohfink (33) mit langen, auffällig blondierten Haaren, die an Barbie erinnern. Im August 2018 überraschte sie ihre Fans zwar mit einem stylishen Long-Bob, doch griff wenig später wieder auf ihre vertrauten Extensions zurück. Jetzt aber schockt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin mit einer extremen Typ-Veränderung, die schon fast nach Image-Wechsel schreit: Gina-Lisa trägt nun blauschwarzes Haar!

"Ich brauchte mal was Neues! Ich möchte jetzt ein Latina-Schneewittchen sein", erklärt die 33-Jährige gegenüber der Bild. Ganze acht Stunden dauerte ihre Verwandlung: Zuerst mussten die alten Extensions entfernt werden. Dann wurden ihre Naturhaare gefärbt. Anschließend gab es zur neuen Farbe die passende Haarverlängerung. Diese radikale Veränderung hat aber auch einen beruflichen Hintergrund. Denn in den nächsten Tagen dreht die Sängerin ein Musikvideo zu dem Song "All I Need" mit US-Musiker Dante Thomas. "Ich will da als echte Señorita rüberkommen und die ist natürlich dunkelhaarig – und nicht blond. Ich sehe jetzt aus wie Pocahontas", freut sich der Reality-Star.

Es ist nicht das erste Mal, dass Gina-Lisa für ihre Karriere eine derart massive Typ-Veränderung macht. Ganz zu Beginn ihrer TV-Laufbahn nahm sie 2008 an der dritten Staffel von Germany's next Topmodel teil. Dort musste sie sich von ihren langen Haaren trennen. Die Stylisten von Heidi Klum (46) verpassten ihr einen Pixie-Cut. Mit dieser Veränderung konnte sich die Laufsteg-Anwärterin anfangs zwar nicht anfreunden und weinte bitterlich vor laufender Kamera. Mittlerweile ist Gina-Lisa aber sehr gelassen.

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink präsentiert ihre neue Haarfarbe

Instagram / ginalisa2309 Sängerin Gina-Lisa Lohfink

Splash News Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink

