Ein Traum wird wahr für Lina Larissa Strahl (21)! Als Sängerin und Schauspielerin hat sich die Blondine schon lange einen Namen gemacht und zeigte zuletzt auch, was sie als Synchronsprecherin auf dem Kasten hat. Am Mittwochabend dann wurde Lina als Kandidatin der kommenden Dancing on Ice-Staffel verkündet. Mit ihrer Teilnahme erfüllt sie sich einen lang gehegten Traum, erklärt sie jetzt freudig im Netz.

Auf Instagram erinnert sich die 21-Jährige daran, dass sie als Kind schon am liebsten über Eislaufflächen flitzte. "Ich weiß noch, dass ich früher als kleines Mädchen immer eine Eiskunstläuferin werden wollte und all meine Freundinnen an meinen Geburtstagen dazu gezwungen hab, mit mir Eislaufen zu gehen", schrieb sie zu einem Bild, das sie in einem Kostüm für die Show zeigt. Letztlich habe sie aber die Schlittschuhe aus den Augen verloren – umso mehr freue sie sich nun, bei "Dancing on Ice" die alte Leidenschaft wiederzubeleben.

Auch wenn die Bibi & Tina-Darstellerin aller Vorfreude zum Trotz auch Zweifel plagen: Lina trainiert begeistert – blaue Flecken hin oder her. "Ich hab' den größten Respekt vor meinem Profipartner, denn er tanzt übers Eis, als wäre es fester Boden und als hätte er keine Kufen unter den Füßen", schilderte sie ihre ersten Eindrücke vom Training. Schauspielkollege Timur Bartels (24), der in der ersten Staffel teilgenommen hat, kommentiert ihren Eifer begeistert: "Yeaaah, meine Favoritin! Zieh' durch!"

Getty Images Lina Larissa Strahl beim Echo 2018

Anzeige

Getty Images Lina Larissa Strahl, Schauspielerin

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Timur Bartels und Amani Fancy, "Dancing on Ice" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de