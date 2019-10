Diese Nachricht hat nicht nur die Fans von Bastian Schweinsteiger (35) mitten ins Herz getroffen! Der Fußball-Star ließ am Dienstag eine Bombe platzen: Er hängt seine Fußballschuhe an den Nagel und beendet seine Karriere als Profisportler. Nicht nur die Schweini-Liebhaber verabschieden sich wehmütig von dem ehemaligen Nationalspieler: Sein langjähriger Mannschaftskollege Lukas Podolski (34) widmet dem 35-Jährigen ebenfalls ein paar emotionale Zeilen im Netz!

Auf Instagram schreibt der Kicker von Vissel Kobe zu einer Bildcollage von sich und Schweini: "Mehr als ein Teamkollege, mehr als eine Legende. Wir hatten die beste Zeit zusammen auf der ganzen Welt auf und neben dem Feld." Basti werde für immer in Erinnerung bleiben – eine ganz besondere teilen sie mit der DFB-Elf: "Die Weltmeisterschaft gemeinsam zu gewinnen, wird für immer mein Lieblingsmoment sein", betont Poldi.

Ihr gemeinsamer Weg begann 2004: Damals traf Bastian in der U21-Nationalmannschaft auf Lukas. Zwischen den beiden stimmte die Chemie – und Jahre später sind sie mehr als nur kickende Kameraden: "Ich bin richtig froh, dich als Freund zu haben", erklärte Poldi im August in einem offenen Brief im Kölner Express.

Getty Images Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger 2014 in Brasilien

Anzeige

Matthias Hangst / Staff / Getty Images Die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2014 in Brasilien

Anzeige

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski 2005

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de