Noch im Herbst werden bei Grill den Henssler wieder die Kochlöffel geschwungen! Die letzte Folge der beliebten Vox-Show lief im Rahmen eines Sommer-Specials am 8. September. In der Episode mit Daniel Wirtz (43), Johannes Oerding (37) und Laura Karasek unterlag der charismatische Feinschmecker Steffen Henssler (47) gegen die Promis. Die Niederlage muss er sich allerdings nicht lange schmecken lassen: Die erste von insgesamt fünf neuen "Grill den Henssler"-Ausgaben läuft ab dem 27. Oktober – und dieses Mal dürfen zusätzlich sogar schon die Kleinsten zeigen, was sie können!

Für die regulären VIP-Sendungen gibt es sogar schon feste Zusagen: Unter anderem werden Mario Basler (50), Valentina Pahde (25), Sasha (47), Jochen Schropp (40) und Willi Herren (44) dabei sein und gegen den Henssler ihr Bestes an den Herdplatten geben, wie Vox bekannt gegeben hat. Aber auch Nina Bott (41), Ekaterina Leonova (32), Faisal Kawusi (28), Vanessa Mai (27) und Barbara Becker (52) wollen wissen, ob sie den Gourmet in seinem Fachgebiet schlagen können. Unverändert bleibt die Jury um Reiner Calmund (70), Mirja Boes (48) und Christian Rach (62) – Annie Hoffmann soll wieder durch die Sonntags-Sendung führen.

Dieses Mal wird zudem eine ganz besondere Folge ausgestrahlt, die es bislang in neun Staffeln "Grill den Henssler" nicht gab: Im November werden erstmals Kinder im Rahmen eines RTL-Spendentages gegen Steffen antreten. Und nicht nur das – auch eine Knirps-Jury wird das Urteil über das wohlschmeckendere Gericht fällen. Wann genau dieses Special zu sehen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

