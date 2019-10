In diesem Moment begann das Liebesglück von Gerda Lewis (26) und Keno Rüst! Seit dem Finale der sechsten Staffel von Die Bachelorette dürfen die Influencerin und der Projektingenieur auch dem Rest der Welt zeigen, dass sie über beide Ohren verliebt sind. Mit süßen Pärchenfotos machen die Blondine und der Niedersachse via Social Media regelmäßig klar: Sie haben sich gesucht und gefunden. Doch wann wurde den Turteltauben überhaupt klar, dass sie Gefühle füreinander hegen? Das haben Gerda und Keno nun gegenüber Promiflash verraten.

Beim Opening des Pop-up-Stores von Kinga Mathe in Stuttgart plauderten die Frischverliebten offen über ihre Beziehung. Dabei erklärte Keno auch, wann er die ersten Schmetterlinge im Bauch gehabt habe: "Mit dem Kuss, da hat man so die ersten Gefühle aufgebaut!" Trotz der ersten Lippenberührung in Folge vier habe er sich damals noch nicht komplett öffnen können – doch später sei auch die emotionale Mauer gefallen: "Bei den Dreamdates hatte ich für mich das Gefühl: 'Die Frau ist Hammer!'", schwärmte der Hottie.

Auch für Gerda war der erste intimere Kontakt mit Keno ein entscheidender Moment: "Nach dem Kuss war das für mich auch schon so, dass ich gemerkt habe, dass ich für ihn extreme Gefühle aufbaue, sehr oft an ihn denke und ihn vermisse!", schilderte die 26-Jährige. Wirklich sicher sei auch sie sich erst nach ihrem Traum-Tag auf den Seychellen gewesen.

Niedermüller/Breuninger Gerda Lewis und Keno Rüst beim Kinga Mathe Pop-up-Store-Opening im Breuninger Stuttgart

TVNOW Bachelorette Gerda Lewis und Kandidat Keno Rüst

TVNOW Gerda Lewis und Keno Rüst in "Die Bachelorette"

