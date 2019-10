Lynn Petertonkoker spricht offen über ihre Gewichtszunahme! 2017 nahm die Blondine an Germany's next Topmodel teil und schaffte es auf den fünften Platz. Heute arbeitet sie nicht nur als Model, sondern ist mit über 106.000 Followern auch eine erfolgreiche Influencerin. Für Lynn bedeutet das aber auch, dass sie auf jede Veränderung an ihrem Körper angesprochen wird. Auf derartige Body-Kommentare reagierte sie nun aber ganz offen und ehrlich.

In seiner Instagram-Story verriet der ehemalige Rotschopf, dass er in letzter Zeit häufig gefragt worden sei, ob er zugenommen habe. "Das ist anscheinend sehr auffällig", entgegnete Lynn und gab tatsächlich zu: "Ich habe im vergangenen Jahr circa sieben Kilo zugenommen." Doch das scheint die Beauty keineswegs zu stören, denn in dem Beitrag erklärte sie auch, welche Body-Ziele sie verfolgt: "Ich will auch nicht unbedingt abnehmen, nur etwas definierter werden."

Dass sie sich mit den paar Kilos mehr auf den Rippen pudelwohl fühlt, zeigen auch ihre zahlreichen Postings. Ob auf Ibiza am Meer oder bei einem Spaziergang in Marseille – Lynn weiß ganz genau, was sie zu bieten hat und stellt dies nur zu gern zur Schau.

Instagram / lynnveronica Lynn Petertonkoker, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / lynnveronica Lynn Petertonkoker, Influencerin

Anzeige

Instagram / lynnveronica Lynn Petertonkoker, Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de