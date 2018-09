Diese Liebe fiel nicht dem gefürchteten Germany's next Topmodel-Trennungsfluch zum Opfer! Die Beziehungen von Elena Carrière (22), Lara Helmer oder Kim Hnizdo (22) zerbrachen alle nach der Castingshow. Eine weitere Gemeinsamkeit: Jedes der Models zeigte seinen damaligen Partner während der Sendung bei Shootings. Doch es gibt noch Hoffnung! Ex-GNTM-Kandidatin Lynn Petertonkoker ist auch nach vielen Jahren noch überglücklich mit ihrem Schatz!

Erst kürzlich postete die Halbfinalistin aus dem Jahr 2017 ein Knutsch-Foto mit ihrem Liebsten Marcel. Das Pärchen ist schon seit über fünf Jahren zusammen – und das, obwohl die Liebe gar nicht so leicht begonnen hatte. "Im August 2012 haben wir uns kennengelernt. Ich war 14 Jahre alt und du 16 und wir waren uns nicht sicher, ob ich dir zu jung bin", bot Lynn ihren Followern auf Instagram intime Kennenlern-Einblicke. Trotzdem habe sich Marcel in sie verliebt.

Neben niedlichen Couple-Pics veröffentlicht Lynn auch immer wieder Bilder aus ihrem Alltag als Model. Seit "Germany's next Topmodel" ist die Schönheit mit den Maßen 84-64-95 in dem Geschäft gefragt. Eine Sache an ihrer Show-Teilnahme bereut die Beckumerin allerdings, wie sie Promiflash verriet: "Ich würde sehr vieles zurücknehmen, was ich damals gemacht oder gesagt habe, aber ich bin ich geblieben, das ist meiner Meinung nach die Hauptsache."

Instagram / lynnveronica.official Ex-GNTM-Kandidatin Lynn

Instagram / lynnveronica.official Lynn Petertonkoker und ihr Freund Marcel

Instagram / alexander__keen Alexander Keen und Kim Hnizdo

