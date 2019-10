Trendsicher wie eh und je! Seit einigen Tagen laufen die Dreharbeiten für das Show-Spin-Off "America's Got Talent: The Champions". In der Jury des Formats sitzt auch Heidi Klum (46), die zuvor jahrelang die Originalsendung begleitete. Und die verzaubert nicht nur durch ihre Juroren-Kompetenzen und ihre stetige gute Laune – sondern auch durch ihr Händchen für Fashion-Looks! Jetzt überzeugte Heidi im Kleid im modernen Animal-Print.

Die Modelmama wurde auf dem Weg zu den Dreharbeiten von Paparazzi im kalifornischen Pasadena abgelichtet. Wie man Heidi kennt, trug sie dabei ein breites Grinsen auf den Lippen – und schien sich pudelwohl zu fühlen. Kein Wunder, denn in ihrem Outfit machte die Frau von Tom Kaulitz (30) eine extrem gute Figur: Zu einem One-Shoulder-Kleid mit Schlangenmuster kombinierte sie passende Riemchen-Highheels, eine knallgelbe Tasche sowie eine große Sonnenbrille.

Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Heidi in einem weiteren heißen Trend-Look für die Aufzeichnungen. Das Topmodel erschien im superlässigen Denim-Overall – und bewies damit erneut, dass sie eben auch abseits des Laufstegs eine wahre Mode-Expertin ist.

Splash News Heidi Klum, Model

MEGA Heidi Klum, Model

Splash News Heidi Klum

