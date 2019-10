Die Fans kennen Riccardo Simonetti eigentlich so: charmant, freundlich und immer gut gelaunt! Doch der Strahlemann kann auch anders und scheut sich nicht davor, auch mal auf den Tisch zu hauen. So wie jetzt: Weil eine Zeitschrift Heidi Klum (46) als Plus-Size bezeichnet, platzt Ricci prompt der Kragen! Mit einem emotionalen Statement wendet er sich an seine Community im Netz.

"Wenn Heidi – das ewige Aushängeschild von Victoria's Secret und Co. – heute als Plus-Size betitelt wird, was löst das denn in Menschen (Frauen, Mädchen) aus, die normale Figuren haben oder wirklich größere Größen tragen", beginnt der Münchener seinen langen Post auf Instagram. Dazu teilt er einen Schnappschuss des besagten Artikels, in dem unter anderem auch geschrieben wird, dass das Model in "Richtung Vollweib-Figur" tendiere.

"Kein Wunder, dass jeder versucht ein Ideal anzustreben, das kaum zu erreichen ist, wenn selbst diejenigen es nicht mehr erfüllen können, die es jahrelang geprägt haben", stellt Riccardo weiter klar. Für diese ehrlichen Zeilen bekommt der Web-Star großes positives Feedback – unter anderem von prominenten Usern wie Massimo Sinató (38), Jennifer Lange oder Elena Carrière (22).

Getty Images Heidi Klum

Getty Images Riccardo Simonetti bei den People's Choice Awards

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Netz-Star

