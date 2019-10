Riccardo Simonetti hat Grund zur Freude! Mit einer schönen Schnapszahl von 222.000 Followern auf Instagram hat sich der ehemalige Modeblogger längst einen Namen als einer der berühmtesten Content Creator Deutschlands gemacht. Wenn er nicht gerade fleißig Fotos knipst und postet, schwebt er üblicherweise in schrillen Outfits über rote Teppiche. Seine ständige virtuelle und analoge Präsenz zahlt sich aus: Einer seiner Posts galt als reichweitestärkster im Monat September!

Die Website onlinemarketing.de stellte in Zusammenarbeit mit InfluencerDB die Top 15 der besten Instagram-Post-Performances im deutschsprachigen Raum zusammen. Der Paradiesvogel sicherte sich gleich zwei Spitzenplätze. Mit einem Schnappschuss, der Riccardo auf derselben Veranstaltung wie Sarah Jessica Parker (54) zeigt, erlangte er eine Post-Performance von 3,74 – seine Reichweite war folglich 3,74-mal so hoch wie der Durchschnitt aller Posts. Damit landete er auf Rang drei. Auch den ersten Platz gewann Riccardo für sich. Ein Selfie mit seiner Freundin Farina Opoku, besser bekannt als Novalanalove, an deren Hochzeitstag brachte ihm stolze 26.271 Likes und eine rekordverdächtige Post-Performance von 4,54 ein.

Silber ging im September an Hanna Weig (23), die Frau von GZSZ-Darsteller Jörn Schlönvoigt (33). Das Model hatte ein Foto von sich mit Tochter Delia im Partnerlook veröffentlicht. Mit 11.000 Likes und 145 unterstützenden Kommentaren erreichte auch sie die Gewinner-Riege der am besten performenden Beiträge.

Getty Images Riccardo Simonetti und Sarah Jessica Parker (vorne rechts) auf einer Veranstaltung, September 2019

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Social-Media-Star

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Hanna Weig bei Guido Maria Kretschmers Show auf der Berlin Fashion Week

