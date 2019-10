Sie waren das Traumpaar der deutschen TV-Szene: Sebastian Pannek (33) und Clea-Lacy Juhn (28) lernten sich 2017 bei dem beliebten RTL-Kuppelformat Der Bachelor kennen und lieben: Das Malemodel gab der brünetten Beauty seine letzte Rose. Doch ihr Glück währte nicht ewig – nach eineinhalb Jahren gab das Paar seine Trennung bekannt. Seit einigen Wochen ist Basti nun mit Ex-Rosenanwärterin Angelina Heger (27) glücklich. Und die beiden scheinen Bastis Ex Clea zu meiden, wie diese nun gegenüber Promiflash sagte.

Beim Kiss Cup 2019 in Berlin sprach Clea mit Promiflash über das nicht vorhandene Verhältnis zu ihrem Verflossenen: "Ich habe ja damit noch nie ein Problem gehabt, aber ich glaube, die beiden haben ein Problem damit. Die vermeiden es, dahin zu gehen, wo ich bin. Das weiß ich". Nachvollziehen könne sie dieses Verhalten nicht, da zwischen ihr und Basti nie etwas vorgefallen sei. Sie schätze ihren Ex-Freund auch nach dem Liebes-Aus weiterhin als Menschen.

Seit einem Jahr ist Clea Single und wäre nun durchaus bereit, wieder einen neuen Mann in ihr Leben zu lassen. Doch an dieser Front sieht es momentan nicht so rosig aus. "Bei mir ist da gar nichts. Ich date nicht und da passiert nichts", machte sie klar. Davon lässt sich die Influencerin aber nicht herunterziehen, sie wolle auch nichts erzwingen.

Bieber, Tamara/ActionPress Clea-Lacy Juhn beim Kiss Cup 2019 in Berlin

Chris Emil Janßen/ActionPress Sebastian Pannek und Angelina Heger MBFW Berlin 2019: Guido Maria Kretschmer Show und Afterparty

Mischke,Andre/ActionPress Clea-Lacy Juhn bei der Riani Modenschau 2019 im Rahmen der MBFW

