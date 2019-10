Ralf Schumacher (44) erinnert sich an alten Zeiten zurück! Um den ehemaligen Rennfahrer und seine Ex-Frau Cora (42) ranken sich derzeit wieder die Gerüchte: Die Blondine postete in den vergangenen Wochen zwei Selfies mit dem Ex-Sportler – und sorgte damit für wilde Spekulationen bei ihren Fans um ein Liebes-Comeback. Jetzt nehmen die Vermutungen nochmals mehr Fahrt auf, denn: Ralf hat nun ein süßes Throwback-Pic aus verliebten Tagen geteilt!

Auf Instagram lud der 44-Jährige am Donnerstag einen Schnappschuss hoch, der 2001 beim Großen Preis von Australien in Melbourne gemacht wurde. Nur wenige Monate nach der Entstehung des Fotos trat das Paar vor den Traualtar! Natürlich lassen vor diesem Hintergrund die Spekulationen jetzt nicht lange auf sich warten: "Läuft da wieder was zwischen euch beiden?", fragt ein User. Ein anderer ist sogar fest davon überzeugt, dass der einstige Formel-1-Star und die blonde Rennfahrerin eine Liebes-Reunion feiern: "Es freut mich, dass ihr wieder zueinandergefunden habt."

Auch Cora teilte das knuffige Pärchen-Bild zusammen mit anderen Fotos von damals. In einem Bunte-Interview hatte die Ex-Let's Dance-Kandidatin bereits über ihr Verhältnis gesprochen: "Ja, es ist definitiv eine Form von Liebe vorhanden zwischen uns. Wir sind kein Liebespaar im klassischen Sinne. Ich werde Ralf immer lieben."

Getty Images Cora und Ralf Schumacher 2007 in Berlin

Getty Images Cora und Ralf Schumacher 2008 in Berlin

Getty Images Cora Schumacher 2010 in Hamburg

