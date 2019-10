Hat Pamela Reif (23) geheime Hobbys? Seit Jahren zählt die 23-Jährige zu den erfolgreichsten Fitness-Influencerinnen überhaupt. Mehr als 4,3 Millionen Follower schauen Pam täglich dabei zu, wie sie im Fitnessstudio schwitzt und clevere Ernährungstipps gibt. Doch was macht der Netzstar eigentlich, wenn er nicht gerade sportelt oder kocht? Im Promiflash-Interview verriet Pamela jetzt, was sie sonst noch gerne in ihrer Freizeit treibt.

Wer die Instagram-Storys der Blondine verfolgt, weiß: Pams größte Leidenschaften sind Fitness und gesunde Ernährung – und gleichzeitig ist das auch mehr oder minder ihr Job. Doch es gibt noch etwas, das Pam liebend gerne tut, wenn sie mal ein paar freie Minuten hat: "Schlafen. Ganz ehrlich: Schlafen! Ich finde, Schlaf ist so schön und Schlaf wird irgendwie unterbewertet, weil jeder immer sagt: 'Ich muss so viel am Tag machen' – und irgendwie kommt Schlaf dann immer zu kurz." Schlafen sei nicht nur wichtig und gesund, sondern würde ihr auch besonders viel Spaß machen. "Wann immer ich Zeit habe, schlafe ich", beendete sie ihre Lobeshymne an die Ruhezeit.

Tatsächlich nehmen Pams Sportsessions auch gar nicht so viel Zeit in Anspruch, wie man denken könnte. Gegenüber Promiflash plauderte sie über ihre Gym-Routine aus: "Ich mache vier bis fünf Mal die Woche Sport, jeweils so eine Stunde oder auch nur 45 Minuten. Man muss definitiv nicht jeden Tag zehn Stunden im Fitness sein, um Sport trotzdem gut durchziehen zu können."

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Influencerin

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im August 2019

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Star

