Bei Dancing on Ice werden die Promis von echten Profis gedrillt! Erst am Mittwochabend wurde offiziell verkündet, welche Stars sich in diesem Jahr auf die spiegelglatte Fläche trauen: Neben Nadine Klein (34), Joey Heindle (26) und Peer Kusmagk (44) wagen sich unter anderem auch Jenny Elvers (47) und Jens Hilbert (41) auf die wackligen Kufen. In den Live-Shows müssen die Bekanntheiten zeigen, was sie können – und werden dabei von professionellen Eistänzern unterstützt. Promiflash stellt euch die neuen Gesichter vor!

Niko Ulanovsky

Ab dem 15. November darf sich Ex-Bachelorette Nadine über einen Schnuckel an ihrer Seite freuen: Niko Ulanovsky ist süße 22 Jahre alt, hat knallblaue Augen und ist ein echtes Talent! Bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2012 skatete der Gelsenkirchner auf den fünften Platz. Auf seine TV-Zeit freut der Rheinländer sich schon jetzt – und auch auf seine hübsche Promi-Lady: "Ich kann es noch kaum fassen! Ich würde mir niemand anderen als Partnerin wünschen, sie ist einfach die beste und tollste Partnerin und es macht einfach nur riesig Spaß!", erklärte Niko begeistert via Instagram.

Stina Martini

Auch während der Performances von Model André Hamann könnte es heiß werden: Der Influencer wird in den kommenden Wochen von Stina Martini trainiert. Die schöne Österreicherin ist bereits dreifache nationale Meisterin und platzierte sich zudem schon mehrfach bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Neben ihrem Können bringt die 26-Jährige ein strahlendes Lächeln mit – ob sich André davon wohl ablenken lassen wird?

Jamal Othman

Ein wuscheliger Lockenkopf, hohe Wangenknochen und stählerne Muskeln: Der Anblick des 33-Jährigen dürfte das Eis ab November beinahe zum Schmelzen bringen. Der Schweizer mit malaysischen Wurzeln nahm während seiner aktiven Karriere an zehn Weltmeisterschaften teil und schaffte es 2007 sogar auf den siebten Platz bei der Europameisterschaft. 2010 trat er aus dem Profi-Sport zurück und teilt seine Erfahrung bei "Dancing on Ice" nun mit Jenny Elvers.

Ramona Elsener

Das wohl süßeste Pärchen in diesem Jahr geben mit großer Wahrscheinlichkeit Joey Heindle und seine bessere Hälfte Ramona ab: Die beiden sind sowohl auf dem TV-Eis als auch im wahren Leben ein Duo. Doch die Schweizerin ist mehr als nur eine Promi-Freundin: Die 27-Jährige trat schon bei zahlreichen Weltmeisterschaften an und landete 2011 bei den Junioren auf Platz 14.

Sévan Lerche

Auch Klaudia Giez (23) kann sich schon jetzt auf hartes Training gefasst machen: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin steht bei "Dancing on Ice" mit dem früheren Bundeskadersportler Sévan auf der Fläche. Und der konnte schon in jungen Jahren einige Erfolge verzeichnen: Mit seiner Tanzpartnerin ergatterte er mehrere Titel bei Deutschen Meisterschaften. Kann er den zappligen Rotschopf mit seiner Erfahrung zum Sieg führen?

Sabrina Cappellini

Ob diese rothaarige Beauty Promi Big Brother-Sieger Jens Hilbert wohl zum Eisprinzen machen wird? Als erfolgreiche Choreografin und Gründerin einer eigenen Eis-Show gehört Sabrina zu den erfahrensten Profis der diesjährigen "Dancing on Ice"-Staffel. Bei "Holiday on Ice" sammelte die Französin weitere Erfahrung. Nun ist sie voller Vorfreude auf ihre Zeit im Fernsehen: "Danke, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, den deutschen Zuschauern meinen französischen Showgirl-Charakter zu zeigen!", schrieb Sabrina bei Instagram.

Neben den Neulingen sind aber auch einige altbekannte Gesichter wieder mit dabei: Nachdem er in der vergangenen Staffel Sarah Lombardi (26) zum Titel geführt hatte, tritt Joti Polizoakis (24) nun mit Lina Larissa Strahl (21) aufs Eis. Auch Sarina Nowaks (25) ehemalige Partner David Vincour (35) ist wieder am Start: Er tanzt mit Ex-Fußballerin Nadine Angerer (40). Kat Rybkowski und Amani Fancy (22) nehmen zudem Peer Kusmagk und Eric Stehfest (30) unter ihre Fittiche.

