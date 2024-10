Realitystar Roland Bartsch singt sich in nächste DSDS-Runde

Roland Bartsch (53) kommt seinem Traum von einer Musikkarriere einen Schritt näher! Der Ex-Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer hat sich in dieser Woche erneut vor die DSDS-Jury gewagt. Er performte "Du Entschuldige I Kenn Di" von Peter Cornelius und bekam dafür vom Publikum großen Applaus. Auch die Jury fand seine Darbietung offenbar toll – denn Roland kann sich ein Ticket für die nächste Runde ergattern und tritt somit im Stadion-Recall gegen 49 weitere Nachwuchssänger an. Dort entscheidet sich, welche 20 Kandidaten sich für den Auslands-Recall auf Kreta qualifizieren können.

Vor seinem ersten Casting-Auftritt schloss der 53-Jährige mit seiner Frau Steffi eine Wette ab: Wenn er weiterkommt, lässt er sich DSDS auf den Hintern tätowieren. Und das setzte der TV-Star auch um, wie er vor seiner Recall-Performance beweist. Stolz zeigte er Dieter Bohlen (70), Pietro Lombardi (32) und Beatrice Egli (36) das große D, das sich nun auf seinem Allerwertesten befindet. Der Poptitan scherzt daraufhin: "Wenn du nicht weiterkommst jetzt, kannst du ja Dieter daraus machen." Ob Roland bei der nächsten Recall-Runde dann einen weiteren Buchstaben auf dem Po hat, bleibt abzuwarten.

Roland und seine Frau Steffi waren durch Goodbye Deutschland bekannt geworden, wo sie ihren Umzug nach Mallorca dokumentiert hatten. Nach sieben Jahren auf der Sonneninsel zog es das Paar allerdings wieder zurück nach Deutschland. 2019 nahmen die beiden dann am Sommerhaus teil, doch landeten hinter Elena Miras (32) und ihrem damaligen Freund Mike Heiter (32) auf Platz zwei. Seitdem nahmen die beiden an keinen weiteren Formaten teil.

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Roland Bartsch bei DSDS 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Roland Bartsch bei DSDS 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige