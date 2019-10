Warum sieht man Roland (48) und Steffi Bartsch (47) auf keinen öffentlichen Events? Spätestens seit seiner Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars dürfte das TV-Ehepaar ganz Deutschland bekannt sein: Zum ersten Mal hatten die "Hot oder Schrott"-Gesichter bei einem solchen Reality-Format mitgemacht. Doch im Gegensatz zu anderen VIP-Pärchen ihrer Staffel flanierten sie anschließend nicht über die roten Teppiche der Bundesrepublik. Im Promiflash-Interview haben Roland und Steffi verraten, warum sie solche Einladungen generell ausschlagen!

Promiflash besuchte das Ehepaar in ihrem Eigenheim in Wuppertal – und plauderte mit ihnen über ihren inzwischen deutlich gestiegenen Bekanntheitsgrad. So richtig können Roland und Steffi nämlich noch immer nicht begreifen, dass sie jetzt als waschechte Promis gelten: "Normalerweise sind wir nicht so in den Schlagzeilen. Wir halten uns da auch ziemlich zurück. Wenn du dann auf einmal in der Presse mitmischst, da denkt man sich schon, guck mal, da sind wir ja und da sind wir ja auch. Das war schon lustig, wir haben darüber ein bisschen geschmunzelt", erklärte Roland amüsiert. Obwohl sie nach dem Sommerhaus immer wieder Einladungen zu Partys und Events erhalten hätten, hätten sie ausnahmslos abgelehnt: "Wir sind viel lieber mit unseresgleichen, als mit irgendwelchen Promis. Das ist einfach nichts für uns, wir sind lieber bei den normalen Leuten. Da fühlen wir uns wohler", meinte der 48-Jährige.

Auch Steffi möchte sich selbst eigentlich nicht als VIP bezeichnen: "Ich kann das gar nicht verstehen, warum ich jetzt prominent bin und die Leute Fotos mit mir haben wollen. Ich kann mir die Reichweite in meinem Kopf nicht wirklich vorstellen", erzählte sie. Am Ende würden sie immer noch "den gleichen Haufen wie vor 20 Jahren kacken", schloss Roland ab.

Instagram / roland.steffi Steffi und Roland Bartsch, Sommerhaus-Stars 2019

TVNOW / Max Kohr Roland und Steffi Bartsch

Instagram / roland.steffi Steffi und Roland Bartsch im August 2019

