Sommerhaus-Star Roland Bartsch ist beim DSDS-Casting dabei

Derzeit sind bei der Kult-Gesangsshow DSDS die Castings im vollen Gange. Dabei sind allerdings nicht nur unbekannte Gesangstalente: In der heutigen Folge tritt ein bekanntes TV-Gesicht ans Mikrofon. Roland Bartsch (53) war zuvor schon gemeinsam mit seiner Frau Steffi (52) bei Goodbye Deutschland und Hot oder Schrott zu sehen, ebenso wie im Sommerhaus der Stars. Doch kann er auch singen? Bei "Hulapalu" von Andreas Gabalier (39) versucht er, die Jury von sich zu überzeugen – und singt gar nicht so schlecht. "Wider Erwarten warst du gar nicht so schlecht. Von mir kriegst du ein Ja", beginnt Dieter Bohlen (70) seine Begründung. "Du hast eine schöne Stimme, von mir ist es ein Ja, weil ich finde dich einfach cool", stimmt Pietro Lombardi (32) zu. Auch von Loredana (29) und Beatrice Egli (36) bekommt er ein Ja und wandert damit in den Recall.

Ob der Erhalt des Recall-Zettels möglicherweise auch mit einem Versprechen zusammenhängt, das der TV-Star zuvor seiner Frau gegeben hat? Wie er berichtet, hat er mit seiner Liebsten gewettet, sich "DSDS" auf den Hintern tätowieren zu lassen, falls er weiterkommt. Im Gegensatz zur Jury sind die Fans allerdings nicht ganz so begeistert. "Wer ist peinlicher, er oder seine Frau? Bei 'Hot oder Schrott' reden beide auch nur Unsinn", kritisiert ein Zuschauer auf X, während ein anderer witzelt: "Hier Schatz, was fehlt mir als Z-Promi noch auf meiner Trash-TV-Bingo-Card?" "Und jetzt auch noch so eine Reality-Pfeife. DSDS, die Resterampe von RTL" und "Sagt mal, was kratzen die da für Leute zusammen", kommentieren zwei weitere genervte Beobachter der Show.

Nach ihrem Auftritt im Sommerhaus waren Steffi und Roland sich uneinig über weitere TV-Projekte. Vor allem der 53-Jährige zögerte im Interview mit Promiflash und stellte klar: "Also, Promi Big Brother oder so würde ich nicht machen. Für kein Geld der Welt. Ich hätte da einfach keinen Bock drauf." Steffi wollte das damals jedoch nicht ausschließen.

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Roland Bartsch bei DSDS 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / roland.steffi Steffi und Roland Bartsch

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige