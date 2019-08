Welches Promi-Paar beerbt Iris (51) und Uwe Abel (49) als Sommerhaus der Stars-Champions? In der vergangenen Folge der Reality-Show ging es turbulenter denn je zur Sache. Vor allem der Zoff zwischen Johannes Haller (31) und Willi Herren (44) sorgte für Schlagzeilen und mögliche juristische Nachspiele, aber auch Elena Miras (27) zeigte sich von ihrer aufbrausenden Seite. Welches Duo in der kommenden Woche da nun den Triumph verdient hat? Die Promiflash-Leser haben ihre Favoriten unter den Streithähnen bereits gefunden!

In der großen Umfrage nach der Knaller-Folge fand das Stechen eigentlich nur zwischen zwei Paaren statt – und dabei liegen Roland und Steffi Bartsch vor Elena und Mike Heiter! Das Auswanderer-Pärchen sicherte sich 4.937 von 9.352 Stimmen (Stand: 28. August 2019, 20:00 Uhr) und kommt damit auf 52,8 Prozent. Ihre Show-Konkurrenten liegen mit 40,5 Prozent aller Promiflash-Leservotes direkt dahinter. Die beiden übrigen Couples landen dagegen abgeschlagen auf den hinteren Rängen: Für Willi und Jasmin Herren stimmten nur 4,9 Prozent, auf Sabrina Lange (52) und Thomas Graf von Luxburg halten gar magere 1,9 Prozent.

Die Streitereien der vergangenen Episode dürften ihr Übriges zu den Entscheidungen der Leser beigetragen haben, sodass einige Fans im Netz sogar schon sagten: "In diesem Jahr gönne ich den Sieg eigentlich keinem der Paare." Vielen Kommentaren lässt sich entnehmen, dass so gut wie jeder Sommerhaus-Bewohner ordentlich Minuspunkte in Sachen Sympathie gesammelt hat.

