Auch Clea-Lacy Juhn (28) hat Love Island gespannt verfolgt! Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin nahm am vergangenen Mittwoch am Kiss Cup in Berlin teil – dort verriet sie Promiflash, dass sie ein echter Fan der Datingshow ist. Vor allem der Kandidatin Melissa (24) wünschte die 28-Jährige in der diesjährigen Staffel, die große Liebe zu finden. Dabei weiß sie offenbar ganz genau, welcher Mann an ihre Seite gehört: Clea-Lacy denkt, Pietro Lombardi (27) könnte Melissas Traumpartner sein!

Der Sänger machte der Islanderin während der Dreharbeiten starke Avancen und schickte ihr sogar eine süße Videobotschaft in die "Love Island"-Villa. Clea-Lacy will deshalb nun unbedingt wissen, was nach Ende der Sendung aus Pietro und Melissa wird: "Ich bin die ganze Zeit gespannt, was passiert. Sehen die sich? Treffen die sich? Keine Ahnung", erzählte die Brünette im Promiflash-Interview. Aktuell wird ein Treffen von Melissa und Pietro tatsächlich immer wahrscheinlicher – bisher scheint nur keiner von ihnen den ersten Schritt machen zu wollen.

Wie auch immer sich der Flirt nun weiterentwickelt: Show-Fan Clea-Lacy ist sicher, dass Melissa und Pietro ein gutes Paar abgeben würden! "Er ist ein verrücktes Huhn, sie ist eine coole Socke. Also es könnte auf jeden Fall passen. Und sie ist sehr hübsch. Also ich könnte es mir vorstellen", erklärte die Influencerin.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, 2019

Love Island, RTL II "Love Island"-Melissa

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi beim Bild-Renntag 2019

