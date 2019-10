Klaudia Giez (23) schwebt noch immer auf Wolke sieben! Vor wenigen Wochen ist das passiert, worauf die Influencerin sehnsüchtig gewartet hatte: Ihr Freund Felipe Simon machte ihr endlich einen Heiratsantrag. Im Beisein von Freunden und Familie ging der gebürtige Brasilianer vor der Laufstegschönheit auf die Knie. Dabei kann Klaudia ihr Glück noch immer nicht fassen: Im Netz machte sie ihrem Zukünftigen nun eine zuckersüße Liebeserklärung.

"Ich bin so froh, dich zu haben und jeden Tag neben dir aufzuwachen. Danke, dass du immer für mich da bist und mich bei meinen Entscheidungen unterstützt", schrieb die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zu einem Pärchen-Bild auf Instagram. Offenbar kann es die quirlige Rothaarige kaum erwarten, ihren Felipe endlich zu heiraten. Wann es so weit ist, verriet das Paar aber noch nicht.

Momentan steht für Klaudia ohnehin erst einmal ein ganz anderes, zeitintensives Projekt an. Seit Mittwoch ist es offiziell: Die Berlinerin gehört zu den zehn Kandidaten der neuen Dancing on Ice-Staffel. In den kommenden Wochen wird sie also viel Zeit auf dem Eis verbringen.

P.Hoffmann/WENN.com Klaudia Giez in Berlin

Action Press / Bieber, Tamara Klaudia Giez und Freund Felipe im April 2019 in Berlin

© SAT.1/Marc Rehbeck Klaudia Giez, Kandidatin bei "Dancing on Ice"

