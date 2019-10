Was für eine Sensation! Fans von Janina Uhse (30) wissen schon seit Jahren: Abgesehen von ihrer Karriere lässt die Schauspielerin nichts ins Blitzlichtgewitter geraten – ihr Privatleben hält sie schon immer von der Öffentlichkeit fern. So wusste man zwar, dass die Ex-GZSZ-Darstellerin glücklich vergeben ist, allerdings war's das dann auch schon an Infos über ihren Alltag abseits der Kameras. Umso überraschender ist nun Folgendes: Janina gab höchstpersönlich bekannt, dass sie geheiratet hat!

Mit diesem Post auf ihrem Instagram-Account hat wohl niemand gerechnet: Ohne auch nur ein Sterbenswörtchen über eine vergangene Verlobung zu verlieren, ließ Janina die Welt plötzlich an ihrer Hochzeit teilhaben: "Jeder Tag mit Dir ist ein guter Tag", ist alles, was sie zu ihrer Trauung am 5. Oktober 2019 schrieb. Dafür sagen die Bilder mehr als tausend Worte: Die Braut nahm ihren Partner in einem weißen Kleid mit hohem Beinschlitz und Spaghettiträgern im Rahmen einer Boho-angehauchten Zeremonie in Italien zum Ehemann. Besonders interessant dabei: Auf einem Bild ist sogar ihr frischgebackener Gatte, zwar nun von hinten, zu sehen: Und ihr Angetrauter ist dunkelhaarig.

Ansonsten weiß man über Janinas Lebenspartner allerdings nicht viel – nicht ohne Grund, wie sie 2017 Promiflash erklärt hatte: "Das liegt einfach daran, dass ich für mich die Entscheidung gefällt habe, um mich selbst zu schützen." Ob sie nun denselben Mann geehelicht hat, von dem sie vor zwei Jahren geschwärmt hatte, lässt sich nur spekulieren.

