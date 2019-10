Geht da also doch etwas? Seit Kylie Jenner (22) sich von ihrem Kindsvater Travis Scott (28) getrennt hat, wird die Reality-Bekanntheit plötzlich wieder mit ihrem Ex Tyga (29) in Verbindung gebracht! Nicht ohne Grund: Kurz nach dem plötzlichen Liebes-Aus mit Stormi Websters (1) Papa wurde sie doch glatt eines Nachts vor Tygas Studio gesichtet. Obwohl Ky das seitdem gemunkelte Comeback bis heute abstreitet, erlaubt sich der "Loco Contigo"-Interpret immer wieder Seitenhiebe und Andeutungen. Jetzt erregt ein Klick des 29-Jährigen jede Menge Aufsehen!

Diese Instagram-Fotos fanden offenbar nicht nur Kylies Fans zum Niederknien: Beim Anblick der Aufnahmen, auf denen die 22-Jährige in einem knallengen Jeans-Outfit posiert, juckte es offensichtlich auch Tyga in den Fingern! Immerhin versah er die Bilder seiner Ex, auf denen besonders ihr sexy Popo zur Geltung kommt, prompt mit einem Like! Das Tückische dabei: Während das rote Herz noch auf etlichen Screenshots im Netz zu sehen ist, lässt sich der Verflossene der jungen Mutter nicht mehr in den "Gefällt mir"-Angaben des Posts finden – Tyga hat das Symbol seiner Bewunderung demnach wohl wieder zurückgezogen! Nun stellt sich jeder die Frage nach dem Warum.

Die Frage, ob der provokative Verflossene Kylie sein virtuelles Herz mit voller Absicht oder doch nur versehentlich beim Insta-Stalking geschenkt hat, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. In beiden Fällen beweist der Vorfall aber: Abgeschlossen hat Tyga mit seiner offiziell einstigen Freundin ganz offensichtlich noch nicht!

