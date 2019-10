Gerda Lewis (26) teilt nachdenkliche Worte! Vor wenigen Wochen wählte sie als Bachelorette im Finale ihren Traummann: Keno Rüst durfte sich über die letzte Rose der Influencerin freuen. Seither versorgt das verliebte Paar seine Fans im Netz mit Pärchen-Updates und romantischen Fotos. Aktuell urlauben die beiden mit Freunden in den USA. Ein neuer Beitrag auf Gerdas Seite kommt dabei aber nicht nur sonnig daher.

In ihrem Instagram-Posting zeigt sich Gerda strahlend am Strand von Laguna Beach in Kalifornien. Der zugehörige Text wirkt dagegen etwas nachdenklicher: Die 26-Jährige fragt sich, wie viele Menschen sich für durchschnittliche Beziehungen, Jobs und Freunde entscheiden, weil es bequem und nicht etwa die Herzenswahl ist: "Ein 'Okay' bezahlt die Rechnungen und sorgt dafür, dass man in einem warmen Bett schläft. Manchen Leuten reicht 'Okay'. Das ist okay. Aber 'Okay' ist nicht aufregend, keine Leidenschaft, nichts Lebensveränderndes oder unvergesslich. 'Okay' ist nicht der Grund, dass du alles riskierst für die kleinste Chance, dass etwas absolut Traumhaftes passieren könnte." Gehen der Blondine etwa gerade ähnliche Gedanken durch den Kopf?

In ihren Insta-Storys waren sowohl Gerda als auch ihr Liebster in den vergangenen Tagen eher alleine oder mit Kumpels und Freundinnen zu sehen, auch das letzte Paar-Foto auf ihren Accounts kam nun schon vor einer Woche. Gut möglich aber, dass Gerda und Keno einfach auch die Zeit mit ihren Freunden vor Ort genießen – und die TV-Bekanntheit mit dem nachdenklichen Text hervorheben will, dass ihre eigene Beziehung mehr als nur "okay" ist! Was denkt ihr über ihr Posting? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Bachelorette 2019

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Keno Rüst in Los Angeles

Instagram / keno_ruest Gerda Lewis und Keno Rüst auf ihrem USA-Trip im Oktober 2019

