Gaten Matarazzo (17) gibt noch in diesem Monat sein Debüt als Moderator! Der Jung-Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle in der Mystery-Serie Stranger Things bekannt geworden. Dort verkörpert er schon seit drei Staffeln den liebenswerten Dustin Henderson. Jetzt hat der Teenager ein nagelneues Projekt am Start – mit ordentlich Grusel-Potenzial: Ab dem 25. Oktober moderiert Gaten die Netflix-Horrorshow "Prank Encounters".

Achtung, nichts für schwache Nerven! Auf seinem Instagram-Account gibt der Lockenkopf seinen Fans mit einem ersten Trailer einen Vorgeschmack – und der hat es sich in sich. Das Ziel der Sendung ist offenbar, unterschiedliche Menschen mit ihrem persönlichen Horror-Szenario zu konfrontieren. Schon die ersten Szenen versprechen jede Menge Grusel und erschreckte Gesichter. "Wenn ich du wäre, würde ich in dieser Halloween-Saison niemandem trauen... Vor allem nicht mir", schreibt Gaten zu dem Clip.

Die Follower des Serien-Stars sind ganz aus dem Häuschen. "Oh mein Gott, das klingt so cool. Ich kann es kaum erwarten", kommentiert ein User. Werdet ihr euch die Show ansehen? Stimmt ab!

Netflix Dustin (Gaten Matarazzo) und Lucas (Caleb McLaughlin) in "Stranger Things"

Instagram / gatenm123 Gaten Matarazzo, Schauspieler

Getty Images Gaten Matarazzo bei der Premiere der dritten "Stranger Things"-Staffel

