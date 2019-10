Fühlt sie sich nicht wohl in ihrem Körper? Sängerin Billie Eilish (17) ist bekannt für ihren außergewöhnlichen Musikstil – und für ihren Style. In der Öffentlichkeit sieht man sie immer in extrem weiter, lässiger Kleidung. Oversize-Shirts, Baggy-Klamotten – auf körperbetonte Kleidung verzichtet Billie weitestgehend. Und das tut die erst 17-jährige Amerikanerin mit irischen Wurzeln aus einem guten Grund: Sie will ihre großen Brüste kaschieren.

In einem Interview mit dem Magazin Elle sprach Billie nun ganz offen über das Motiv für ihre weiten Klamotten. "Ich wurde verdammt noch mal mit Brüsten geboren, Alter. Ich wurde mit einer DNA geboren, die mir riesige Brüste beschert hat", erklärte sie. Die Größe ihrer Oberweite war für sie seit jeher ein Problem, weshalb sie sie lieber unter weiten Shirts versteckt. Allerdings lässt sie in dem Gespräch auch durchblicken, dass sie durchaus Lust hätte, mal etwas anderes anzuziehen. Doch sie tut es nicht, da sie Angst vor negativen Kommentaren hat. "Jemand mit kleineren Brüsten könnte problemlos ein Tanktop tragen. Wenn ich aber das gleiche Top anziehen würde, würde man mich slutshamen, weil meine Brüste groß sind. Das ist doch dumm. Es ist das gleiche Shirt!", sagte Billie weiter.

Billie denkt allerdings darüber nach, ab ihrem 18. Geburtstag im Dezember, ihren Schlabber-Look auch einmal abzulegen und sich hin und wieder etwas körperbetonter zu zeigen. Auch wenn sie weiß, dass dies für viele Fans erst einmal ungewohnt sein wird.

