Dieter Bohlen (65) hat die Faxen dicke! Vor dem Start der aktuellen Staffel von Das Supertalent hatte der Poptitan eine wichtige Regeländerung verkündet: Sänger zwischen 16 und 30 Jahre dürfen in diesem Jahr nicht vor der Jury performen – zu oft hatte es zuletzt Kritik gegeben, die Musiker sollten sich doch lieber bei DSDS bewerben. Am Samstagabend trat dann jedoch erneut ein Gesangstalent auf der Bühne auf – und obwohl der Auftritt von Baktasch (36) wegen seines Alters keine Regelwidrigkeit war, zeigte sich Jury-Chef Dieter zunächst genervt!

Mit einem schüchternen Grinsen betrat der Nachwuchssänger in der fünften Folge das Podium. Supertalent-Urgestein Dieter ahnte sofort, was auf ihn zukommen würde: "Du willst aber nicht singen oder?", fragte der 65-Jährige ungestüm. Als Baki die Frage mit "Ja" beantwortete, verdrehte der Produzent nur die Augen – doch seine Abneigung wich nur wenige Sekunden später, nachdem der 36-Jährige die ersten Töne von Tim Bendzkos (34) "Ich laufe" von sich gegeben hatte. Mit "Du hast 'ne fette Stimme. Eigentlich stehen mir die ganzen Sänger bis hier... Aber wenn man so gut ist, wie du...", katapultierte Dieter den Kandidaten anschließend in die nächste Runde.

Doch obwohl der Pfleger die Jury mit seinem Talent begeisterte, konnte er die Zuschauer nicht gänzlich überzeugen: "Warum geht er nicht zu DSDS?", fragte ein Twitter-Nutzer. Ein anderer bemängelte die Strenge der Show bezüglich der Regeländerung, obwohl in diesem Fall alles nach Plan gelaufen war: "Sänger Nummer 14 bei 'Das Supertalent', nachdem RTL und Dieter gesagt haben: 'Dieses Mal gibt es keine Sänger...'"

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, Jury-Mitglied bei "Das Supertalent"

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

