Offset (27) lässt sich nicht lumpen! Am Freitag feierte seine bessere Hälfte Cardi B (27) ihren Geburtstag. Schon vor der großen Sause am Abend hatte der Rapper ihr einen verruchten Geburtstagsgruß zukommen lassen – doch bei dieser einen Überraschung blieb es natürlich nicht. Damit Cardi ihren Ehrentag für immer in Erinnerung behält, griff der 27-Jährige ganz tief in die Tasche.

Über zu wenige Geschenke kann die "I Like It"-Interpretin definitiv nicht klagen! Offset überreichte ihr gleich zwei sündhaft teure Schmuckstücke, wie er auf Instagram festhielt. Erst steckte er der Rapperin einen gigantischen Ring an, der übersät war mit funkelnden Diamanten. Anschließend bekam sie eine Kette mit einem Bild ihrer Tochter Kulture Kiari Cephus als Anhänger – natürlich ebenfalls verziert mit zahlreichen Brillanten. Bei diesen beiden Präsenten blieb es aber nicht. Cardi durfte zudem einige neue Birkin Taschen der Luxus-Modemarke Hermès auspacken.

Doch nicht nur die Geschenke, auch das gemeinsame Essen mit einigen Freunde hatte es in sich: Geschmaust wurden nur Gourmet-Leckereien wie Hummer, Meeresfrüchte, Steaks und vieles mehr. Offset schien ins Schwarze getroffen haben. "Vielen Dank, Baby! Ich kann es nicht glauben, ich bin so glücklich", freute Cardi sich unter einem Posting.

Getty Images Offset und Cardi B, Oktober 2019

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrem neuen Ring, Oktober 2019

Getty Images Offset und Cardi B beim Summer Jam 2019

