Am Ende haben Danilo und Dijana wohl wirklich zusammengefunden! Bei Love Island war der Fitness-Kaufmann sehr schnell hin und weg von der einstigen Miss Universe Switzerland – auch Wochen nach ihrem frühen Exit kam er einfach nicht über sie hinweg. Umso größer war seine Freude natürlich, als sie in die Villa zurückkehren durfte und sich ihm wieder annäherte. Nachdem die beiden das Flirt-Format im Halbfinale verlassen hatten, war zunächst nicht klar, ob sie jetzt ein Paar sind. Inzwischen hat Dijana mehrere Knutschfotos mit dem 22-Jährigen gepostet – und auch bei der "Love Island"-Reunion-Party wirkten die zwei total verliebt!

Am Samstagabend kamen die Islander noch einmal für einen feuchtfröhlichen Abschluss ihres TV-Abenteuers zusammen und gingen in Köln feiern. Wie aus ihren Instagram-Storys hervorgeht, sind Danilo und Dijana zweisam angereist und vor der Partynacht noch mit Mischa und Laura essen gegangen. Auf dem Weg ins Restaurant spielte Laura Paparazzo und filmte Dijana und Danilo, wie sie Arm in Arm durch die Gegend schlenderten. Für die Brünette sind die beiden eindeutig "Couple Goals" – was auf Deutsch so viel wie "das absolute Traumpaar" bedeutet.

Zwar haben weder Danilo noch Dijana bisher die Worte "Freund" und "Freundin" oder "Beziehung" in den Mund genommen – aber nach den vertrauten Pärchenfotos, den Herz-Emojis und ihrem offenbar ziemlich verknallten Auftreten ist das wohl auch nicht mehr nötig. Was sagt ihr: Sind sie fest zusammen? Stimmt ab!

Instagram / deeanaofficial "Love Island"-Danilo und Dijana

Anzeige

RTL II – Magdalena Possert Laura und Mischa beim "Love Island"-Finale 2019

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Danilo und Dijana, Ex-"Love Island"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de