Was für eine feuchtfröhliche Reunion! Am vergangenen Montag ging die dritte Staffel der fulminanten Kuppelshow Love Island schon wieder zu Ende. Wochenlang hatten die Islander geflirtet, was das Zeug hielt, etliche Dramen verursacht und auch einige Freundschaften geschlossen. Am Samstagabend haben Mischa, Yasin und Co. sich nun zum ersten Mal seit den Dreharbeiten alle wiedergesehen: Bei der "Love Island"-Reunion-Party ging's – wie sollte es anders sein – natürlich mächtig zur Sache!

Der Schauplatz des Spektakels: Der berüchtigte Flamingo Club in Köln. Wie aus all ihren Instagram-Stories hervorgeht, ließen sage und schreibe 18 Islander der aktuellen Staffel zusammen die Post abgehen – und natürlich floss wie auch schon in der Show wieder eine Menge Sekt und Co., als Laura, Dijana, Danilo, Mischa, Ricarda, Asena, Sidney, Amin, Vivien, Denise, Erik, Dana, Lina, Melissa (24), Samira, Yasin, Aleksandar (28) und Roman bis in die Puppen gefeiert haben! Die Stimmung war offenbar richtig ausgelassen: Die Kuppelshow-Stars lagen sich ständig in den Armen und posierten für etliche gemeinsame Selfies.

Fünf "Love Island"-Gesichter haben jedoch gefehlt. Lisa (22) und Julia machten zwar auch gemeinsam einen Club unsicher – jedoch fand ihre kleine Reunion in Leipzig statt. Marcel (28) besuchte stattdessen eine Hochzeit in Dortmund und Dennis tourt immer noch durch Bali. Auch Phillipp scheint nicht vor Ort gewesen zu sein. Der 29-Jährige tauchte zumindest in keinem einzigen Beitrag der anderen auf.

Instagram / yasin__ca "Love Island"-Sidney und Yasin

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/laura.loveisland2019/ "Love Island"-Laura und Amin

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/samira.bne/ "Love Island"-Ricarda, Vivien und Dana

Anzeige

Instagram / linaschrdr "Love Island"-Lina und Melissa

Instagram / deeanaofficial "Love Island"-Mischa und Dijana

Instagram / linaschrdr "Love Island"-Roman und Lina

Instagram / laura.loveisland2019 "Love Island"-Lina und Laura bei der Reunion-Party



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de