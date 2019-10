Joaquin Phoenix (44) zählt mittlerweile zu den begehrtesten Charakterdarstellern in Hollywood! Vor allem mit seiner Interpretation als Johnny Cash (✝71) in "Walk the Line" oder als schüchterner Single in "Her", der sich in eine Computerstimme verliebt, hat er bei den Kinoliebhabern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Seit Kurzem ist er in der Rolle des "Jokers" in der gleichnamigen Comicverfilmung des DC-Universums zu sehen. Doch es ist nicht das erste Mal, dass der Golden Globe-Preisträger einen DC-Charakter verkörpert: Als Kind spielte er bereits die jugendliche Ausgabe von Superman, nämlich Superboy!

Auf YouTube entdeckten seine Fans kürzlich einen Clip aus der ersten Folge von "Superboy", die 1989 ausgestrahlt wurde. Dort ist zu sehen, wie Joaquin, der damals noch als Leaf Phoenix bekannt war, nach dem Unterricht aus dem Klassenraum stürmt. Auf dem Pausenhof wird er von drei fiesen Jugendlichen in eine Mülltonne gesteckt. Doch plötzlich fliegt dieser in einem Superheldengewand auf die Bösewichte zu und liest ihnen mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten die Leviten. Dass der 44-Jährige sich von einem Superhelden 30 Jahre später zu einem Schurken des DC-Universums entwickelt, hätten selbst seine Fans nicht erwartet. Einige kommentieren das Video mit dem epischen Filmzitat "Man stirbt als Held oder lebt so lange, bis man selbst der Böse wird!" aus "The Dark Knight" und spielen dabei auf die jeweiligen DC-Charaktere an, die Joaquin in seiner Karrierelaufbahn Leben eingehaucht hat.

Für seine Rolle als Gegenspieler von Batman hat der "A Beautiful Day"-Darsteller vollen Körpereinsatz gezeigt. Um die Figur so authentisch wie möglich zu verkörpern, entwickelte er eine Essstörung und nahm insgesamt 23 Kilogramm ab. Das Gesamtpaket, was er für die Darstellung entwickelte, sollte sich auszahlen. Für seine Performance als Killer-Clown erntete er bei den 76. Filmfestspielen in Venedig minutenlang stehende Ovationen.

