Emotionaler Abschied von Alphonso Williams (✝57)! Noch Mitte der Woche hatte die Familie des Sängers gehofft, bald positive Nachrichten über seinen kritischen Gesundheitszustand verkünden zu können. Am Sonntag dann der Schock: Der DSDS-Star ist an Prostatakrebs gestorben. Zahlreiche Promis und Weggefährten haben den Musiker schon im Netz geehrt. Auch Carmen Geiss (54) ist erschüttert und meldet sich mit einer sehr persönlichen Geschichte zu Wort.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Reality-Darstellerin wenige Stunden nach Bekanntwerden der Nachricht einen langen Beitrag für ihren guten Freund. Ihr Herz blute und sie habe ein schlechtes Gewissen: Sie und Alphonso hatten noch gemeinsame Projekte in Planung. "Wir hatten noch telefoniert, aber Alphonso war ein Kämpfer und hat mir verschwiegen, wie schlecht es ihm ging. Er meinte nur zu mir: 'Ich habe eine Bucketlist, Carmen, und du gehörst dazu. Wir müssen einen Song zusammen aufnehmen.' Ich habe leider diese Dringlichkeit nicht gespürt", berichtete die Millionärsgattin von einer ihrer letzten Unterhaltungen mit dem lebensfrohen TV-Star.

Im vergangenen Jahr hatte Alphonso sie bei einem Gesangsauftritt unterstützt, erinnerte sich Carmen zurück. "Alphonso war für mich auf dem Kristallzauber in Seefeld mein Fels in der Brandung! Auch seine ganze Familie stand hinter meinem Auftritt! Es tut so weh, einen seiner letzten Wünsche nicht mehr erfüllen zu können", äußerte sich die Frau von Robert Geiss (55) betrübt. Sie wünsche den Angehörigen des Verstorbenen nun viel Kraft und Zusammenhalt und sei in Gedanken fest bei ihnen.

Thomas Burg/ActionPress Alphonso Williams beim Finale von "Deutschland sucht den Superstar"

Getty Images Carmen Geiss beim Opening-Event des Titan Shops im Juni 2014

P.Hoffmann/WENN.com Alphonso Williams und seine Frau Manuela

